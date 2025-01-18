В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: что произошло

Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в столичном регионе.

В Киеве и области объявлен первый уровень опасности.

Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в столичном регионе

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 18 января и ночью 19 января в Киеве и области ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области / Фото: Укргидрометцентр

Основные рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Если дерево упало или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 044-272-40-18.

Также, когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков следует обращаться по номеру: 050-387-35-42 (ЦОДР).

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