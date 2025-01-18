Расплата за атаку ATACMS: в Минобороны РФ сделали циничное заявление о ракетном ударе по Киеву

В результате атаки баллистической ракетой утром 18 января в центре Киева погибли три человека, еще трое получили ранения.

Министерство обороны страны-агрессорки России сделало очередное циничное заявление, мол ракетный удар, который за ночь унес жизни трех человек в Киеве, стал ответом на украинскую атаку в начале недели с использованием тактических ракет ATACMS, произведенных в США.

Об этом пишет Bloomberg.

"В пятницу, 17 января, в минобороны РФ пообещали принять меры в ответ на то, что украинские силы выпустили шесть снарядов по неуказанным "объектам" в Белгородской области вблизи государственной границы. В то же время украинская сторона применения оружия не подтвердила", – пишет издание.

В результате атаки баллистической ракетой в субботу утром в центре Киева погибли три человека, еще трое получили ранения.

Напомним, утром 18 января РФ атаковала баллистикой столичную Лукьяновку. Мэр Виталий Кличко сообщил, что поврежден вход станции метро "Лукьяновская" и водопровод. Также пострадал ресторан быстрого питания McDonald's. Удар произошел в нескольких километрах от Офиса президента.

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