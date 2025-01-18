У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у столичному регіоні.

У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки.

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у столичному регіоні

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 січня та вночі 19 січня у Києві та області очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечки, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області / Фото: Укргідрометцентр

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;

у разі потреби сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 044-272-40-18.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

У разі травмування людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номером: 050-387-35-42 (ЦОДР).

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Погода не перестає дивувати! Українців очікують погодні гойдалки!

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