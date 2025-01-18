Утром взрывы в Киеве произошли почти с объявлением тревоги: эксперт объяснил почему

оккупанты умышленно используют именно баллистику для ударов по Киеву.

В Киеве с утра 18 января почти одновременно с объявлением воздушной тревоги раздались мощные взрывы. Армия РФ атаковала столицу баллистики, именно поэтому это оказалось возможным.

Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Radio NV".

"Когда бьет баллистика, то может быть такое, что воздушная тревога раздается одновременно с пролетом баллистики. Я помню, был случай, когда после того, как прилетели ракеты, раздалась сирена воздушной тревоги, или она раздавалась вскоре — буквально за одну минуту перед тем, как прилетает ракета. летят, очень мало времени на реакцию", — объясняет военный эксперт.

Попович говорит, что россияне специально совершают атаки баллистическим вооружением, а "не размениваются на крылатые ракеты, сбиваемые системой киевского ПВО".

"То есть враг бьет по Киеву таким средством вооружения, которое, на его взгляд, будет более или менее гарантированно долетать, которое будет труднее сбить", — подчеркивает эксперт.

Более того, Попович считает, что в дальнейшем войска РФ будут наносить удары по Киеву в основном баллистическими и аэробалистическими ракетами. Это — "Искандеры", северокорейские KN-23, "Кинжалы", "чтобы рассчитывать на попадание в большей степени, чем крылатыми ракетами".

Напомним, утром 18 января РФ атаковала баллистикой столичную Лукьяновку. В частности , следствие атаки потерпело разрушения здание McDonald's, расположенное рядом с метро, и вход к станции "Лукьяновка".

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