Вымогала взятку у военного: в Киеве задержали чиновницу больницы

В Киеве Нацполиция задержала заместителя директора медучреждения за вымогательство 5000 долларов от военного.

Об этом сообщила полиция Киева.

Женщина, воспользовавшись своим служебным положением, пыталась получить деньги за оформление документов, подтверждающих группу инвалидности защитника, который получил 28 ранений на фронте и уже имел инвалидность второй категории.

"Несмотря на обновление правил прохождения медицинских обследований по оценке нетрудоспособности лиц, находятся медработники, которые продолжают работать по "старым" и коррупционным схемам, беззастенчиво обогащаясь даже на военнослужащих", — говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, военнослужащий обратился в медучреждение для подтверждения своего статуса, но вместо законной процедуры сталкивался с требованием взятки. Чиновница медучреждения заверила мужчину, что не имеет оснований давать ему направление для оценки его здоровья, но за 5 000 долларов обещала подготовить необходимые документы и организовать подтверждение группы инвалидности.

Правоохранители задержали женщину сразу после получения взятки в размере 210 тысяч гривен. По месту жительства и работы подозреваемой провели обыски, во время которых изъяли около 50 тысяч долларов, служебную документацию, штампы и справки с печатями врачей.

Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас продолжается расследование для установления других участников незаконной схемы. Руководство расследованием осуществляет Голосеевская окружная прокуратура Киева.

Напомним, в Одесской области задержали командира воинской части за систематическое вымогательство денег у подчиненных.

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