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Повреждены дома и автомобили: в Киевской области фиксируют последствия ночной атаки (фото)

Повреждены дома и автомобили: в Киевской области фиксируют последствия ночной атаки (фото)

Последствия атаки вражеских беспилотников на Киевщину в ночь на 18 января / Фото: Полиция Киевской области

В результате падения обломков повреждены три частных дома, забор, четыре транспортных средства и хозяйственные здания.

В Киевской области в результате ночной атаки России повреждены дома и автомобили.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"В субботу, 18 января, оккупанты в очередной раз совершили массированную атаку по Киевской области... В результате падения обломков повреждены три частных дома, забор, четыре транспортных средства и хозяйственные здания", – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет.

На месте происшествия работают следователи, специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции в Киевской области.

Полиция Киевщины призывает жителей области во время воздушных тревог немедленно направляться к укрытиям и строго соблюдать правила безопасности.

Последствия атаки вражеских беспилотников на Киевщину в ночь на 18 января/Фото: Полиция Киевской области / ©
Последствия атаки вражеских беспилотников на Киевщину в ночь на 18 января/Фото: Полиция Киевской области
Последствия атаки вражеских беспилотников на Киевщину в ночь на 18 января/Фото: Полиция Киевской области / ©
Последствия атаки вражеских беспилотников на Киевщину в ночь на 18 января/Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в ночь на 18 января россияне атаковали Киевскую область БпЛА.

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