Повреждены дома и автомобили: в Киевской области фиксируют последствия ночной атаки (фото)

В результате падения обломков повреждены три частных дома, забор, четыре транспортных средства и хозяйственные здания.
В Киевской области в результате ночной атаки России повреждены дома и автомобили.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"В субботу, 18 января, оккупанты в очередной раз совершили массированную атаку по Киевской области... В результате падения обломков повреждены три частных дома, забор, четыре транспортных средства и хозяйственные здания", – говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока нет.
На месте происшествия работают следователи, специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции в Киевской области.
Полиция Киевщины призывает жителей области во время воздушных тревог немедленно направляться к укрытиям и строго соблюдать правила безопасности.
Напомним, в ночь на 18 января россияне атаковали Киевскую область БпЛА.
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