В Кабмин ворвался мужчина с гранатой: угрожает взорвать себя

В Кабмин ворвался мужчина с гранатой: угрожает взорвать себя

Мужчина кричит о захвате здания.

К зданию Кабинета министров прорвался неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату, выдернул чеку и угрожает себя подорвать.

Очевидцы пытались его успокоить, впрочем нападающий забег внутрь и, предварительно, взял заложников. Спецназовцы готовятся к штурму здания правительства.

Отметим, в 13:00 должно состояться заседание правительства.

"Я живым не пойду оттуда, я сяду на 10 лет...", — заявил мужчина на видео.

Внутри здания правительства он призвал людей покинуть холл, имея гранату в руках. "Это захват здания! Это захват здания! Вы за**али все", — сказал он.

Внимание на видео присутствует нецензурная лексика!

К зданию прибыл спецназ. Сообщается, что с мужчиной ведутся переговоры. Если он не откажется сдаться, спецподразделение будет брать здание штурмом.

Отметим, это не центральный вход Кабмина, а проход, на улице Садовой, напротив комитетов Верховной Рады.

Движение транспорта по улице Грушевского перекрыто с обеих сторон, однако пешеходы пройти могут. Как сообщают корреспонденты с места событий, людей из здания Кабмина не эвакуировали, но движение ограничили.

В СМИ появилась информация, что мужчину с гранатой зовут Владимир. Он якобы ветеран АТО, был сапером в "Айдаре", имеет контузию.

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