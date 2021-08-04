Стало известно, кто ворвался в Кабмин с гранатой

Спецотряд готовится к штурму здания правительства.
В СМИ и телеграм-каналах Киева появилась информация о мужчине, который угрожает себя подорвать в здании Кабмина.
Так, как пишет "Страна" он был сапером в "Айдаре" и имеет контузию. По словам депутата Антона Головенко, нападающего зовут Владимир, он ветеран АТО (служил сапером в батальоне "Айдар" и был контужен).
Отметим, что в здание Кабинета министров, где в 13:00 должно состояться заседание правительства, ворвался неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату, выдернул чеку и угрожает себя подорвать. Более того, он сказал, что "живым оттуда не уйдет, сядет на 10 лет".
Очевидцы пытались его успокоить, впрочем нападающий забежал внутрь и, предварительно, взял заложников. Спецназовцы готовятся к штурму здания правительства.