В Киеве ухудшилось состояние воздуха: какие вредные вещества зафиксировали

В воздухе — превышение оксида углерода, диоксида азота и формальдегида.

В Киеве ухудшилось состояние воздуха. В период с 26 по 31 июля стационарные посты Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе геофизической обсерватории.

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Так, специалисты отобрали и проанализировали 1560 проб воздуха из 15 стационарных постов. Кроме прочего, за последнее время в столице повысилось содержание формальдегида.

Что зафиксировали посты обсерватории?

На Бессарабской площади, площади Победы, проспекте Победы, улицах Каунасской и Семена Скляренко в 1,0-1,3 раза наблюдается превышение взвешенных веществ.

На площади Демеевской и Бессарабской, проспекте Победы и в Гидропарке зафиксировали превышение в 1,2-1,9 раза оксида углерода.

На улице Семена Скляренко посты показали превышение в 5,2-5,7 раза диоксида азота. В то же время на площади Победы, улице Каунасской, проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Инженера Бородина, на Оболонском проспекте, площади Демеевской, бульваре Леси Украинки превышение диоксида азота в 3,0—3,7 раза.

На проспекте Победы, улице Каунасской и Бессарабской площади — в 5,0-5,3 раза превышение формальдегида. При этом на улице Семена Скляренко, площади Победы, площади Демеевской, бульваре Леси Украинки — содержание формальдегида превышено в 4,4-4,6 раза.

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