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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ снова ударила по Южному мосту в Киеве: появились первые фото последствий атаки

В Киеве после российской атаки проверяют повреждение Южного моста

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Южный мост.

Южный мост. / © УНИАН

Этой ночью российская армия в очередной раз ударила по Южному мосту в Киеве. Специалисты проверяют повреждения. К моменту обследования движение транспорта сооружением закрыли.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко и показал первые фото повреждений.

«На Южном мосту специалисты оценивают степень повреждений. Движение по мосту пока закрыто», — подчеркнул мэр.

В то же время в Минобороны РФ дерзко заявили, что российская армия нанесла удар по Южному мосту в Киеве. Там утверждают, что переправу якобы используют для транзитных перевозок военных грузов.

Повреждение на Южном мосту. / © Виталий Кличко/Тelegram

Повреждение на Южном мосту. / © Виталий Кличко/Тelegram

Повреждение на Южном мосту. / © Виталий Кличко/Тelegram

Повреждение на Южном мосту. / © Виталий Кличко/Тelegram

Атака на Киев — что известно о движении транспорта

Во время атаки баллистикой одна из ракет попала в Южный мост — была повреждена наземная инфраструктура метро. После удара по части «зеленой ветви» — между станциями «Осокорки» — «Красный хутор» — приостановили движение поездов.

На «красной» ветке метро поезда курсируют между станциями «Академгородок» и «Лесная». Все станции, в частности, «Черниговская» и «Лесная», открыты для пассажиров.

В Киеве дополнительно вывели на маршруты автобусы, чтобы усилить сообщение между левым и правым берегами.

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