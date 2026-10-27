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- Киев
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РФ снова ударила по Южному мосту в Киеве: появились первые фото последствий атаки
В Киеве после российской атаки проверяют повреждение Южного моста
Этой ночью российская армия в очередной раз ударила по Южному мосту в Киеве. Специалисты проверяют повреждения. К моменту обследования движение транспорта сооружением закрыли.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко и показал первые фото повреждений.
«На Южном мосту специалисты оценивают степень повреждений. Движение по мосту пока закрыто», — подчеркнул мэр.
В то же время в Минобороны РФ дерзко заявили, что российская армия нанесла удар по Южному мосту в Киеве. Там утверждают, что переправу якобы используют для транзитных перевозок военных грузов.
Атака на Киев — что известно о движении транспорта
Во время атаки баллистикой одна из ракет попала в Южный мост — была повреждена наземная инфраструктура метро. После удара по части «зеленой ветви» — между станциями «Осокорки» — «Красный хутор» — приостановили движение поездов.
На «красной» ветке метро поезда курсируют между станциями «Академгородок» и «Лесная». Все станции, в частности, «Черниговская» и «Лесная», открыты для пассажиров.
В Киеве дополнительно вывели на маршруты автобусы, чтобы усилить сообщение между левым и правым берегами.