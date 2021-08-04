В Киеве на вокзале бездомная стирает вещи прямо на тротуаре и выливает воду под ноги прохожим: видео

Люди терпеливо обходят эти грязные потоки.

В Киеве на вокзале бездомная стирает вещи прямо на тротуаре. Женщина выливает грязную воду под ноги прохожим.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.

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"Женщина стирает вещи прямо посреди заполненного людьми тротуара, выливая грязно-мыльную воду под ноги пешеходам на дорогур... Люди терпеливо обходят эти потоки. PS: понятно, что человек бездомный и, скорее всего неуравновешенный, но все же это явно не нормально", — говорится в подписи под видео.

Трэшак со столичного центрального вокзала: Женщина стирает вещи прямо посреди заполненного людьми тротуара, выливаем грязно-мыльную воду под ноги пешеходам на тротуар ... Люди терпеливо обходят эти потоки. PS понятно, что человек бездомный и скорее всего неуравновешен, но все же это явно не нормально. Опубликовано Киев Оперативный вторника, 3 августа 2021

Отметим, что несколько лет подряд эта бездомная сидела на улице Институтской возле Нацбанка и просила деньги "на кусок хлеба", а вечером за ней приезжала машина и забирала ее.

Напомним, в Киеве мужчина поджег кафе на Лесном массиве, ему не понравилось обслуживание.

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