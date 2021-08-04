В Киеве на вокзале бездомная стирает вещи прямо на тротуаре и выливает воду под ноги прохожим: видео

Люди терпеливо обходят эти грязные потоки.
В Киеве на вокзале бездомная стирает вещи прямо на тротуаре. Женщина выливает грязную воду под ноги прохожим.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.
"Женщина стирает вещи прямо посреди заполненного людьми тротуара, выливая грязно-мыльную воду под ноги пешеходам на дорогур... Люди терпеливо обходят эти потоки. PS: понятно, что человек бездомный и, скорее всего неуравновешенный, но все же это явно не нормально", — говорится в подписи под видео.
Трэшак со столичного центрального вокзала: Женщина стирает вещи прямо посреди заполненного людьми тротуара, выливаем грязно-мыльную воду под ноги пешеходам на тротуар ... Люди терпеливо обходят эти потоки. PS понятно, что человек бездомный и скорее всего неуравновешен, но все же это явно не нормально.Опубликовано Киев Оперативный вторника, 3 августа 2021
Отметим, что несколько лет подряд эта бездомная сидела на улице Институтской возле Нацбанка и просила деньги "на кусок хлеба", а вечером за ней приезжала машина и забирала ее.
Напомним, в Киеве мужчина поджег кафе на Лесном массиве, ему не понравилось обслуживание.