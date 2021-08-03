На Киевщине ночью взорвали тонну взрывчатки

Исследована Украина — преимущественно до 100 метров вглубь. Сейчас же — тона взрывчатки должна открыть секреты с глубины до 40-ка, кое-где семидесяти километров.

Тонну взрывчатки — ночью взорвали на Киевщине. Это сделали ученые, чтобы понять как образовалась земная кора Украины и исследовать ее природные ископаемые. Работы продолжаются в течение 10-ти дней в нескольких областях Украины.

Об этом 3 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Среди ночи на полях Киевщины ученые уже подготовились к кульминации своих исследований. На часах почти 5-ть, светает. На участке испытаний идут последние приготовления. Скважины — готовы. Взрывчатка — на месте. Взрывотехники раскладывают провода.

На границе — военизированная охрана, чтобы рядом не встретить ни одной живой души. Под землей — почти тонна взрывчатки.

Раздается свисток в поле. Огонь. Взрыв. Фонтаны болота. От толчка — трясется земля. Ощущение — будто рядом одновременно проехали несколько грузовых поездов. В небо поднимаются столбы грязи. Воронка и дым.

Взрыв — глубинный. Задача — передать импульс. Поверхностью земли его зафиксируют даже в соседних странах.

Новости Украины: в течение 10 дней сразу в нескольких областях Украины будут звучать взрывы

Сергей Сергеевич всем руководит. Он — геофизик. Ищут с коллегами — где копать нефть, где — есть газ или руда. А вот — главный прибор экспедиции. Сейсмометр.

Екатерина Коломиец — научный сотрудник института геофизики, вынимает из земли датчик. Он фиксирует колебания и передает на станцию. А она — записывает сигнал.

Более полутора тысяч таких — одновременно разместили в линию в нескольких областях: Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской. Вдоль — бурят скважины и закладывают заряд общей массой более 8 тонн. Подрывают поочередно и записывают каждый толчок. Дальше — информацию со станций объединят и расшифруют.

Исследована Украина — преимущественно до 100 метров вглубь. Сейчас же — тона взрывчатки должна открыть секреты с глубины до 40-ка, кое-где до семидесяти километров. На Полтавщине восемь лет назад так нашли новые месторождения газа.

Результаты удастся получить не раньше чем через несколько лет, о разработке разведанных территорий вообще пока речь не идет. Впрочем Сергей Сергеевич говорит, в будущем это должно удешевить природные ресурсы для каждого украинца. В этом кителе с гербом и флагом Украины — он объездил весь мир. Африку и Латинскую Америку: в Мавритании — искал уран для арабов. В Танзании — золото.

Дома — работы меньше. Хотя украинская земля одна из самых богатых в мире. Лишь бы правильно распоряжаться — добавляет ученый.

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