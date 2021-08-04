В Киеве стремительно возросло количество случаев коронавируса: статистика на 4 августа

Всего в столице подтверждено 219 576 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 4 августа в Киеве зафиксировано 236 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 38 случаев больше, чем 3 августа (198 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 219 576 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 209 777 человек (186 за сутки)
- умерли 5 238 человек (трое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 128 273 случая COVID-19 (34 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 939 человек (11 за сутки)
- умерли 2 773 человека
Напомним, следующая вспышка коронавируса может быть среди детей, пока же в стране — затишье перед бурей, считает главный инфекционист Львовской области.
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