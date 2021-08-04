В Киеве стремительно возросло количество случаев коронавируса: статистика на 4 августа

Всего в столице подтверждено 219 576 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 4 августа в Киеве зафиксировано 236 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 38 случаев больше, чем 3 августа (198 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 219 576 случаев COVID-19.

Также читайте Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 4 августа

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 209 777 человек ( 186 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 238 человек (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 128 273 случая COVID-19 (34 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 939 человек ( 11 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 773 человека

Напомним, следующая вспышка коронавируса может быть среди детей, пока же в стране — затишье перед бурей, считает главный инфекционист Львовской области.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку