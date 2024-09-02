В ходе ракетной атаки РФ на Нивках в Киеве значительно пострадала мечеть (фото)

Здания Исламского центра, особенно расположенной в нем мечети, потребуется ремонт.

Во время ракетной атаки 2 сентября россиян значительно пострадала мечеть на Нивках в Киеве – Исламский культурный центр Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сегодня утром (2 сентября – ред.) в результате очередного массированного ракетного удара российских варваров по Киеву существенных разрушений нанесено здание Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым (мечеть на Нивках). Еще одно свидетельство того, что Россия является страной абсолютного зла", – написал он.

По его словам, зданию Исламского центра, особенно расположенной в нем мечети, потребуется ремонт.

Как сообщил заместитель Муфтия мусульман Крыма, военный капеллан Сулейман Хайруллаев, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

В ходе атаки РФ пострадала мечеть на Нивках в Киеве / Фото: Рефат Чубаров/Facebook

В ходе атаки РФ пострадала мечеть на Нивках в Киеве / Фото: Рефат Чубаров/Facebook

В ходе атаки РФ пострадала мечеть на Нивках в Киеве / Фото: Рефат Чубаров/Facebook

Напомним, во время атаки на Киев повреждена станция метро "Святошин".

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