Комбинированный удар РФ по Киеву: показали боеприпас, которым атакована столица (фото, видео)

В результате ракетного удара пострадали два человека
Появились фото последствий утренней атаки России по Киеву, в том числе показали боеприпас.
Фото последствий была опубликована Киевской городской военной администрацией (КМВА).
"В результате ракетного удара пострадали два человека. Один человек госпитализирован. Все экстренные службы работают на местах. Последствия атаки ликвидируются", — говорится в сообщении.
По данным местных властей, удар по столице был комбинирован. Россия атаковала крылатыми и баллистическими ракетами. В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.
В Сети также показали, как выглядят поврежденные спортзал и котельная МАУП.
Напомним, мы рассказывали все, что известно о ракетной атаке РФ по Киеву.
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