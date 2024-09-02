Россияне атаковали Киевскую область дронами и ракетами: какие последствия

В понедельник, 2 сентября, армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками и ракетами. В регионе работали силы ПВО, но произошло падение обломков.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По словам чиновника, попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не зафиксировано. Кроме того, пострадавших среди гражданского населения нет.

Впрочем, в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной подстилки и пожар сухой травы в трех районах области. Повреждены по меньшей мере три частных дома и два автомобиля.

Напомним, утром 2 сентября РФ атаковала Киев ракетами. В частности, повреждены МАФы вблизи станции метро "Святошин", а также окна здания станции метрополитена. Станция работает.

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