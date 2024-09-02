Во время атаки на Киев повреждена станция метро "Святошин": что известно

Этой ночью в подземке укрывались более 5,3 тыс. киевлян.

Во время атаки на Киев 2 сентября была повреждена станция метро "Святошин". Сейчас она работает в обычном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

"Станция метро "Святошин" работает в обычном режиме, пассажирские перевозки обеспечены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ракетной атаки повреждено стеклянное покрытие тамбура лифта, а также витражное стекло над лестницей. Впрочем, пока временно ограничен выход из подземного перехода – к Брестскому проспекту и железнодорожной платформе №3).

Отметим, мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что повреждены МАФы вблизи станции метро "Святошин", а также окна здания станции метрополитена.

По информации Киевского метрополитена, всего в ночь на 2 сентября на станциях покрывались более 5300 человек, из них 686 — это дети.

Как сообщалось, сегодня армия РФ атаковала Киев ракетами. По состоянию на утро, последствия удара ликвидируют в нескольких районах столицы: Святошинском, Голосеевском и Шевченковском.

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