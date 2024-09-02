Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву: фото последствий

В понедельник, 2 сентября, российские войска атаковали Киев ракетами. В нескольких районах столицы произошло падение обломков сбитых воздушных целей.

В ГСЧС показали фото последствий.

В Святошинском районе из-за падения обломков ракеты загорелись автомобили и двухэтажное здание складского помещения. Ликвидирован пожар у входа одной из станций метро. Горел пункт приема вторсырья.

В Голосеевском районе произошло попадание обломков ракеты в корпус котельной одного из учебных заведений. В Шевченковском районе ликвидировано возгорание на площади 400 кв. м. Продолжается разбор конструкций.

Фото последствий

Россия атаковала Киев ночью 2 сентября. / Фото: Управление ГСЧС Киева

Россия атаковала Киев ночью 2 сентября. / Фото: Управление ГСЧС Киева

Россия атаковала Киев ночью 2 сентября. / Фото: Управление ГСЧС Киева

Россия атаковала Киев ночью 2 сентября. / Фото: Управление ГСЧС Киева

Напомним, утром 2 сентября РФ атаковала Киев ракетами. Экстренные службы работают в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах.

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