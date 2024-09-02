Під час ракетної атаки РФ на Нивках у Києві значно постраждала мечеть (фото)

Будівлі Ісламського центру, особливо розташованої в ньому мечеті, буде потрібно ремонт.

Під час ракетної атаки 2 вересня росіян значно постраждала мечеть на Нивках у Києві - Ісламський культурний центр Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Сьогодні вранці (2 вересня - ред.) внаслідок чергового масованого ракетного удару російських варварів по Києву суттєвих руйнувань завдано будівлі Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим (мечеть на Нивках). Ще одне свідчення того, що росія є країною абсолютного зла", - написав він.

За його словами, будівлі Ісламського центру, особливо розташованої в ньому мечеті, буде потрібно ремонт.

Як повідомив заступник Муфтія мусульман Криму, військовий капелан Сулейман Хайруллаєв, на щастя, обійшлося без людських жертв.

Під час атаки РФ постраждала мечеть на Нивках у Києві / Фото: Рефат Чубаров/Facebook

Під час атаки РФ постраждала мечеть на Нивках у Києві / Фото: Рефат Чубаров/Facebook

Під час атаки РФ постраждала мечеть на Нивках у Києві / Фото: Рефат Чубаров/Facebook

Нагадаємо, під час атаки на Київ пошкоджено станцію метро "Святошин".

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