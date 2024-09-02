Під час атаки на Київ пошкоджено станцію метро "Святошин": що відомо

Цієї ночі у підземці укривалися понад 5,3 тис. киян.

Під час атаки на Київ 2 вересня було пошкоджено станцію метро "Святошин". Наразі вона працює у звичному режимі.

Про це повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

"Станція метро "Святошин" працює у звичайному режимі, пасажирські перевезення забезпечені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті ракетної атаки пошкоджено скляне накриття тамбура ліфта, а також вітражне скло над сходами. Втім, наразі тимчасово обмежено вихід з підземного переходу - до Берестейського проспекту та залізничної платформи №3).

Зауважимо, мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що було пошкоджено МАФи поблизу станції метро "Святошин", а також вікна будівлі станції метрополітену.

За інформацією Київського метрополітену, загалом у ніч проти 2 вересня на станціях укривалися понад 5300 людей, з них 686 - це діти.

Як повідомлялося, сьогодні армія РФ атакувала Київ ракетами. Станом на ранок наслідки удару ліквідують у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському та Шевченківському.

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