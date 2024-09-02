Комбінований удар РФ по Києву: показали боєприпас, яким атаковано столицю (фото, відео)

З'явилися фото наслідків ранкової атаки Росії по Києву, зокрема показали боєприпас.

Фото наслідків опублікувала Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Одна особа госпіталізована. Всі екстрені служби працюють на місцях. Наслідки атаки ліквідовуються", - йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, удар по столиці був комбінований. Росія атакувала крилатими та балістичними ракетами. Внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.

У Мережі також показали, який вигляд мають пошкоджені спортзал і котельня МАУП.

Ракектний удар по Києву 2 вересня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Ракектний удар по Києву 2 вересня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Ракектний удар по Києву 2 вересня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Ракектний удар по Києву 2 вересня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Ракектний удар по Києву 2 вересня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Ракектний удар по Києву 2 вересня / Фото: Київська міська військова адміністрація

Нагадаємо, ми розповідали все, що відомо про ракетну атаку РФ по Києву.

Ракетний удар РФ по Києву: який вигляд мають пошкоджені спортзал і котельня МАУП

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