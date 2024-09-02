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Потужна атака на Київ та подробиці удару по Сумах: головні новини ночі 2 вересня 2024 року

Потужна атака на Київ та подробиці удару по Сумах: головні новини ночі 2 вересня 2024 року

Київ відбився від ворожої атаки / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Унаслідок ворожої атаки зафіксовані кілька влучань у Харкові Читати далі –>
  • Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки - Deep State Читати далі –>
  • Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей Читати далі –>
  • У Києві пролунали вибухи: названа причина Читати далі –>
  • Масований удар по Києву 2 вересня 2024 року: все що відомо станом на ранок Читати далі –>

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