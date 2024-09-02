Потужна атака на Київ та подробиці удару по Сумах: головні новини ночі 2 вересня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Унаслідок ворожої атаки зафіксовані кілька влучань у Харкові Читати далі –>
- Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки - Deep State Читати далі –>
- Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей Читати далі –>
- У Києві пролунали вибухи: названа причина Читати далі –>
- Масований удар по Києву 2 вересня 2024 року: все що відомо станом на ранок Читати далі –>
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.