Росіяни атакували Київську область дронами і ракетами: які наслідки

У понеділок, 2 вересня, армія РФ атакувала Київську область безпілотниками та ракетами. В регіоні працювали сили ППО, але сталося падіння уламків.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За словами чиновника, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Окрім того, постраждалих серед цивільного населення немає.

Втім, внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загоряння лісової підстилки та пожежі сухої трави у трьох районах області. Пошкоджено щонайменше три приватних будинків та два автомобілів.

Нагадаємо, зранку 2 вересня РФ атакувала Київ ракетами. Зокрема, пошкоджено МАФи поблизу станції метро "Святошин", а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.

Читайте також: