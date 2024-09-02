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Росіяни атакували Київську область дронами і ракетами: які наслідки

Росіяни атакували Київську область дронами і ракетами: які наслідки

Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

У понеділок, 2 вересня, армія РФ атакувала Київську область безпілотниками та ракетами. В регіоні працювали сили ППО, але сталося падіння уламків. 

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За словами чиновника, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Окрім того, постраждалих серед цивільного населення немає. 

Втім, внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загоряння лісової підстилки та пожежі сухої трави у трьох районах області. Пошкоджено щонайменше три приватних будинків та два автомобілів. 

Нагадаємо, зранку 2 вересня РФ атакувала Київ ракетами. Зокрема, пошкоджено МАФи поблизу станції метро "Святошин", а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.

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