Армія РФ здійснила ракетний удар по Києву: фото наслідків

Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової атаки на столицю.
У понеділок, 2 вересня, російські війська атакували Київ ракетами. У кількох районах столиці сталися падіння уламків збитих повітряних цілей.
У ДСНС показали фото наслідків.
У Святошинському районі через падіння уламків ракети зайнялися автомобілі та двоповерхова будівля складського приміщення. Ліквідовано пожежу біля входу однієї зі станцій метро. Горів пункт приймання вторсировини.
У Голосіївському районі сталось влучання уламків ракети в корпус котельні одного із закладів освіти. У Шевченківському районі ліквідовано загоряння на площі 400 кв. м. Триває розбір конструкцій.
Фото наслідків
Нагадаємо, зранку 2 вересня РФ атакувала Київ ракетами. Екстрені служби працюють у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах.