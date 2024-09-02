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Армія РФ здійснила ракетний удар по Києву: фото наслідків

Армія РФ здійснила ракетний удар по Києву: фото наслідків

РФ атакувала Київ вночі 2 вересня. / Фото: Управління ДСНС Києва

Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової атаки на столицю.

У понеділок, 2 вересня, російські війська атакували Київ ракетами. У кількох районах столиці сталися падіння уламків збитих повітряних цілей.

У ДСНС показали фото наслідків.

У Святошинському районі через падіння уламків ракети зайнялися автомобілі та двоповерхова будівля складського приміщення. Ліквідовано пожежу біля входу однієї зі станцій метро. Горів пункт приймання вторсировини.

У Голосіївському районі сталось влучання уламків ракети в корпус котельні одного із закладів освіти. У Шевченківському районі ліквідовано загоряння на площі 400 кв. м. Триває розбір конструкцій.

Фото наслідків 

РФ атакувала Київ вночі 2 вересня. / © Управління ДСНС Києва
РФ атакувала Київ вночі 2 вересня. / Фото: Управління ДСНС Києва
РФ атакувала Київ вночі 2 вересня. / © Управління ДСНС Києва
РФ атакувала Київ вночі 2 вересня. / Фото: Управління ДСНС Києва
РФ атакувала Київ вночі 2 вересня. / © Управління ДСНС Києва
РФ атакувала Київ вночі 2 вересня. / Фото: Управління ДСНС Києва
РФ атакувала Київ вночі 2 вересня. / © Управління ДСНС Києва
РФ атакувала Київ вночі 2 вересня. / Фото: Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, зранку 2 вересня РФ атакувала Київ ракетами. Екстрені служби працюють у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах.  

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