В центре Броваров прогремел взрыв: есть раненые

Пострадали два человека, один из них – сотрудник полиции.

Вечером, 11 мая, примерно в 20:40 в центре Броваров раздался взрыв.

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

По предварительной информации, пострадали два человека, один из них – сотрудник полиции. На месте работают правоохранители и медики.

По данным издания УНН, мужчина якобы убегал от полицейского, а затем подорвал гранату.

"Мужчина, подорвавший гранату, жив", — утверждают в издании.

Ранее сообщалось, что в городе Борислав во Львовской области 24-летний парень взорвал гранату и скончался на месте.

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