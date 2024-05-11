В центре Броваров прогремел взрыв: есть раненые

Пострадали два человека, один из них – сотрудник полиции.
Вечером, 11 мая, примерно в 20:40 в центре Броваров раздался взрыв.
Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.
По предварительной информации, пострадали два человека, один из них – сотрудник полиции. На месте работают правоохранители и медики.
По данным издания УНН, мужчина якобы убегал от полицейского, а затем подорвал гранату.
"Мужчина, подорвавший гранату, жив", — утверждают в издании.
Ранее сообщалось, что в городе Борислав во Львовской области 24-летний парень взорвал гранату и скончался на месте.
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