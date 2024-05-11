"Очень быстро перебьют": пойдут ли российские оккупанты в повторное наступление на Киев

Российские оккупанты не пойдут в повторное наступление на Киев, поскольку им это грозит массовыми потерями личного состава.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Совершенно все закономерно и правильно, как и мнение о защите Киева. Это не с точки зрения того, что сейчас враг пойдет на Киев. Такого мы не наблюдаем, давайте посмотрим на его численность. Если уйдут, то их всех очень быстро перебьют". Они растянутся в линии обеспечения и будут разбиты еще гораздо быстрее, чем было в 2022 году, гораздо быстрее и эффективнее", — подчеркнул Александр Мусиенко.

Напомним, что Сухопутные войска ВСУ готовят новые бригады для подготовки к наступлению агрессора. Часть из них будет развернута для защиты столицы.

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