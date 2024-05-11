У центрі Броварів прогримів вибух: є поранені

Постраждало дві особи, один з них – співробітник поліції.

Увечері, 11 травня, приблизно о 20.40 у центрі Броварів пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

За попередньою інформацією, постраждало дві особи, один з них – співробітник поліції. На місці працюють правоохоронці та медики.

За даними видання УНН, чоловік нібито тікав від поліцейського, а потім підірвав гранату.

"Чоловік, який підірвав гранату, живий", - стверджують у виданні.

UPD

О 22:13 в МВС підтвердили, що це дійсно зловмисник кинув гранату у поліцейського.

"Поліцейські... увечері отримали виклик щодо хуліганських дій. Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся тікати, поліцейський почав його переслідувати. Зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця. Унаслідок вибуху поранення отримав поліцейський та сам правопорушник", - йдеться в повідомленні.

Мер міста Сапожко уточнив, що обидва чоловіки живі, перебувають у лікарні у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Вибух у Броварах / Фото: МВС

Раніше повідомлялося, що у місті Борислав на Львівщині 24-річний хлопець підірвав гранату та помер на місці.

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