У центрі Броварів прогримів вибух: є поранені

Постраждало дві особи, один з них – співробітник поліції.
Увечері, 11 травня, приблизно о 20.40 у центрі Броварів пролунав вибух.
Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.
За попередньою інформацією, постраждало дві особи, один з них – співробітник поліції. На місці працюють правоохоронці та медики.
За даними видання УНН, чоловік нібито тікав від поліцейського, а потім підірвав гранату.
"Чоловік, який підірвав гранату, живий", - стверджують у виданні.
UPD
О 22:13 в МВС підтвердили, що це дійсно зловмисник кинув гранату у поліцейського.
"Поліцейські... увечері отримали виклик щодо хуліганських дій. Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся тікати, поліцейський почав його переслідувати. Зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця. Унаслідок вибуху поранення отримав поліцейський та сам правопорушник", - йдеться в повідомленні.
Мер міста Сапожко уточнив, що обидва чоловіки живі, перебувають у лікарні у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Раніше повідомлялося, що у місті Борислав на Львівщині 24-річний хлопець підірвав гранату та помер на місці.
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