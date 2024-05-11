В Киеве и области зарегистрировали вспышку опасной болезни: что известно

Заболевание обнаружило у пяти человек.
В Киеве и области зарегистрировали вспышку гепатита А. Заболевание обнаружило у пяти человек.
Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний.
"По состоянию на 10 мая в Киеве и Киевской области зарегистрировано пять случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и членов их семей одного из заведений торговли столицы", — говорится в сообщении.
В настоящее время больные обратились за медицинской помощью, часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие проходят лечение амбулаторно.
Уже начато эпидемиологическое расследование и принимаются необходимые меры по недопущению распространения заболевания.
Вирусный гепатит А – заболевание печени вирусного происхождения, которое может иметь как легкое, так и тяжелое течение. Самая распространенная причина заболевания гепатитом А – контакт с инфицированным человеком или с зараженными субстанциями.
Способы передачи гепатита А:
- фекально-оральный, когда инфекция попадает в организм через пищу, питье или контакт с бытовыми предметами;
- половой, когда болезнь передается в процессе полового акта и других вариантов сексуального общения, включая оральный секс;
- парентеральный (наиболее редкий метод), когда заболевание передается с кровью при переливании плазмы или при других инвазивных медицинских манипуляциях.
Наиболее распространенные симптомы:
- выраженная общая слабость и повышенная утомляемость;
- повышение температуры тела;
- потеря аппетита;
- диарея;
- рвота;
- неприятные ощущения в животе;
- тяжесть в правом подреберье;
- потемнение мочи;
- желтуха (пожелтение склер и кожи) – бывает у 70% взрослых людей.
Профилактика
Соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки перед едой, а также после каждого посещения туалета.
- Пейте только кипяченую воду: кипятить следует не менее 10 мин;
- Хорошо мойте овощи, фрукты, зелень и ягоды перед употреблением.
Для профилактики инфицирования существует безопасная и эффективная вакцина. В Украине прививка от гепатита А не входит в календарь рутинных прививок, однако зарегистрированы две инактивированные (неодушевленные) вакцины от гепатита А, которые разрешены к использованию у детей от одного года. Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев. Одна из них - комбинированная вакцина, которая защищает от двух штаммов вируса гепатита - А и В.
Напомним, в Киевской области в ноябре 2023 года фиксировали случай заболевания вирусным гепатитом А.
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