Угроза наступления РФ на Киев: готовы ли жители столицы к новому нашествию

Киевляне признаются, что не очень готовы к новому возможному наступлению на столицу, но документы держат где-то рядом, потому что это уже базовый навык.

На днях стало известно, что Сухопутные войска ВСУ готовят новые бригады для подготовки к возможному наступлению российской армии. Часть этих бригад развернут для защиты Киева. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью изданию The Economist. Павлюк отметил, что российская армия не оставила амбиций окончательно взять город.

"Защита Киева остается одной из наших главных задач, как бы тяжело ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем", — подчеркнул Павлюк.

Телеканал "КИЕВ24" провел опрос среди киевлян, готовы ли они к возможному новому наступлению РФ на столицу.

Жители Киева говорят, что не очень верят в то, что российские оккупанты снова пойдут в наступление на столицу. И признаются, что не слишком готовы к такому повороту событий. Однако документы держат где-то рядом, потому что это уже базовый навык.

Готовы ли киевляне к возможному новому наступлению РФ на Киев

Вы знаете, у меня муж в ВСУ, поэтому я верю в ВСУ, и желаю нам всем победы. Пока нет (не готова к новому возможному наступлению на Киев – ред.), пока я спокойна.

В текущей ситуации нужно быть готовым всегда к любым событиям. Просто нужно их предвидеть и быть готовыми. Тогда и чувство страха пропадет.

У меня и так вещи упакованы. Единственное, что сложно – это два кота и шиншилла. Поэтому самое главное – это они. А все остальное – мелочи.

Не очень готов. Тревожный чемоданчик то есть, но он уже наполовину разобран.

Я очень надеюсь, что на столицу наступления не будет, что у нас будет все мирно и хорошо. Я этого не ожидаю (нового возможного наступления – ред.).

У меня разложены вещи, аптечка, турникеты.

На самом деле мы не собираемся выезжать из Киева. Но если уж будет гаплык, хотя на самом деле мы думаем, что такого не будет, тогда будем становиться в оборону, так, как это было в начале войны. А какие-нибудь основные документы всегда должны быть рядом с тобой. Это за два года, и даже больше, – уже база.

Напомним, по словам командующего Сухопутными войсками, сегодня оборона Киева продолжает наращиваться и усиливаться.

Ранее киевлян спрашивали, что они думают об идее создания женского батальона, а также интересовались мнением жителей Киева об идее экономического бронирования.

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