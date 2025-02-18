Унизил военную: в КГВА сообщили о судьбе водителя маршрутки

Сама Ксения Пономарева рассказала, что этот водитель систематически оскорбляет военнослужащих.
Водителя маршрутки, унизившего военную в Киеве, сняли с маршрута.
Об этом сказал глава КГВА Тимур Ткаченко в эфире телемарафона 18 февраля.
"Также специалисты "Укртрансбезопасности" провели профилактические беседы. Я надеюсь, что в ближайшее время такие ситуации будут скорее исключением, чем системой", – отметил глава КГВА.
Он также выразил благодарность киевлянам, которые реагируют на несправедливость по отношению к военным и ветеранам.
"Я надеюсь, что такие ситуации в ближайшее время будут скорее исключением, чем системой", – отметил глава КГВА.
Ранее военнослужащая ВСУ Ксения Пономарева рассказала, что в Киеве водитель маршрутки намеренно резко затормозил, а когда она упала, назвал ее "пьяным быдлом". Она также отметила, что никто из пассажиров маршрутки не помог ей подняться и не отреагировал на слова водителя.
Впоследствии военная обратилась на горячую линию Государственной службы по безопасности на транспорте. Уже 18 февраля там рассказали, что чиновники встретились с компанией-перевозчиком и водителем.
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