Унизил военную: в КГВА сообщили о судьбе водителя маршрутки

Сама Ксения Пономарева рассказала, что этот водитель систематически оскорбляет военнослужащих.

Водителя маршрутки, унизившего военную в Киеве, сняли с маршрута.

Об этом сказал глава КГВА Тимур Ткаченко в эфире телемарафона 18 февраля.

"Также специалисты "Укртрансбезопасности" провели профилактические беседы. Я надеюсь, что в ближайшее время такие ситуации будут скорее исключением, чем системой", – отметил глава КГВА.

Он также выразил благодарность киевлянам, которые реагируют на несправедливость по отношению к военным и ветеранам.

"Я надеюсь, что такие ситуации в ближайшее время будут скорее исключением, чем системой", – отметил глава КГВА.

Ранее военнослужащая ВСУ Ксения Пономарева рассказала, что в Киеве водитель маршрутки намеренно резко затормозил, а когда она упала, назвал ее "пьяным быдлом". Она также отметила, что никто из пассажиров маршрутки не помог ей подняться и не отреагировал на слова водителя.

Скандал! Водитель маршрутки унизил военнослужащую!

Впоследствии военная обратилась на горячую линию Государственной службы по безопасности на транспорте. Уже 18 февраля там рассказали , что чиновники встретились с компанией-перевозчиком и водителем.

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