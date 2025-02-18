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Унизил военную: в КГВА сообщили о судьбе водителя маршрутки

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Унизил военную: в КГВА сообщили о судьбе водителя маршрутки

Та самая 410 маршрутка / Фото: Facebook / Ксения Пономарева

Сама Ксения Пономарева рассказала, что этот водитель систематически оскорбляет военнослужащих.

Водителя маршрутки, унизившего военную в Киеве, сняли с маршрута.

Об этом сказал глава КГВА Тимур Ткаченко в эфире телемарафона 18 февраля.

"Также специалисты "Укртрансбезопасности" провели профилактические беседы. Я надеюсь, что в ближайшее время такие ситуации будут скорее исключением, чем системой", – отметил глава КГВА.

Он также выразил благодарность киевлянам, которые реагируют на несправедливость по отношению к военным и ветеранам.

"Я надеюсь, что такие ситуации в ближайшее время будут скорее исключением, чем системой", – отметил глава КГВА.

Ранее военнослужащая ВСУ Ксения Пономарева рассказала, что в Киеве водитель маршрутки намеренно резко затормозил, а когда она упала, назвал ее "пьяным быдлом". Она также отметила, что никто из пассажиров маршрутки не помог ей подняться и не отреагировал на слова водителя.

Скандал! Водитель маршрутки унизил военнослужащую!

Скандал! Водитель маршрутки унизил военнослужащую!

Впоследствии военная обратилась на горячую линию Государственной службы по безопасности на транспорте. Уже 18 февраля там рассказали, что чиновники встретились с компанией-перевозчиком и водителем.

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