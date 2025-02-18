В Киеве врач за деньги "рисовал" призывникам фиктивные диагнозы: какое наказание ему грозит

Правоохранители Киева разоблачили врача-невропатолога, который за деньги обещал призывникам получить фиктивный диагноз.

Об этом сообщила полиция Киева.

"Правоохранители установили, что нарушитель, находясь в составе военно-врачебной комиссии в должности врача-невропатолога, за 2 000 долларов США обещал военнообязанному сформировать заключение о наличии диагноза, согласно которому призывник признавался непригодным к службе в зоне боевых действий и должен был находиться только в тыловом обеспечении", — говорится в сообщении.

Фигуранта задержали во время получения второй части денег в размере 40 000 гривен. Ему объявлено подозрение за получение неправомерной выгоды и вымогательство взяток, что предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Напомним, НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевсовета.

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