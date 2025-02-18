Киевские власти отреагировали на стрим Reuters с Майдана

Глава ГВА поблагодарил за реакцию общественность и медиа.
В Киеве была остановлена прямая видеотрансляция агентства Reuters с Майдана Незалежности.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
18 февраля утром стало известно, что Reuters запустил прямую трансляцию с Майдана Незалежности в Киеве, установив видеокамеру на гостинице "Украина".
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения подобные онлайн-трансляции в Украине были остановлены из-за мер безопасности.
Ткаченко отреагировал на этот инцидент.
"О стриме одного из новостных агентств с Майдана Незалежности. Спасибо за реакцию общественности и медиа. Мгновенно обратился в соответствующие правоохранительные органы. Наведенные ими аргументы учтены, стрим прекращен", – говорится в заявлении главы ГВА.
К слову, в ночь на 18 февраля в Киеве раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона.
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