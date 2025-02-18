Киевские власти отреагировали на стрим Reuters с Майдана

Глава ГВА поблагодарил за реакцию общественность и медиа.

В Киеве была остановлена прямая видеотрансляция агентства Reuters с Майдана Незалежности.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

18 февраля утром стало известно, что Reuters запустил прямую трансляцию с Майдана Незалежности в Киеве, установив видеокамеру на гостинице "Украина".

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения подобные онлайн-трансляции в Украине были остановлены из-за мер безопасности.

Ткаченко отреагировал на этот инцидент.

"О стриме одного из новостных агентств с Майдана Незалежности. Спасибо за реакцию общественности и медиа. Мгновенно обратился в соответствующие правоохранительные органы. Наведенные ими аргументы учтены, стрим прекращен", – говорится в заявлении главы ГВА.

Стрим агентства Reuters с Майдана Незалежности

К слову, в ночь на 18 февраля в Киеве раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона.