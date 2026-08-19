Погибшие лежат на тротуаре: в Киеве авто на бешеной скорости влетело в остановку с людьми (фото, видео)

Авария в Киеве / © Полиция Киева

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В Киеве утром произошло жуткое ДТП. В Соломенском районе авто на бешеной скорости от удара после столкновения с маршруткой влетело в остановку, где находились люди.

Об этом сообщает полиция Киева.

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По предварительной информации правоохранителей, около 8:50 водитель Volkswagen на полной скорости столкнулся с маршруткой, после чего от удара влетел в остановку с людьми.

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Есть погибшие и травмированные. В настоящее время количество жертв уточняется.

На месте происшествия работают все необходимые службы: следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские и врачи.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В Сети появились кадры жуткой аварии. На фото и видео видно, что в результате удара остановку снесло, а автомобиль остановился в фонарном столбе, что за остановкой общественного транспорта. На тротуаре лежат тела погибших.

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Аварии в Киеве — последние новости

Напомним, недавно в центре Киева произошло жуткое ДТП. Недалеко от Дворца «Украина» столкнулись два внедорожника BMW, один из которых разбил летнюю террасу ресторана и перевернулся. В результате аварии травмировался 36-летний водитель BMW X3.

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, среди участников ДТП — бывший смотрящий по Лукьяновскому СИЗО Кирилл Островский и директор департамента развития футбола Украинской ассоциации футбола (УАФ) Богдан Городнюк.

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