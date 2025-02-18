Водолазы спасли собаку из ледяного Днепра: как она там оказалась (видео)

Пес бросился за лебедем и провалился в воду.
В Киеве, на заливе Собачье устье в Оболонском районе, чрезвычайники спасли собаку из ледяного Днепра.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Пес увидел лебедя и бросился за ним, однако лед на реке не выдержал и треснул. Четвероногий оказался в ледяной воде, бессильный выбраться самостоятельно.
На спасение пришли водолазы ГСЧС: с помощью специального оборудования они извлекли хвостатого из воды.
"На берегу его уже ждала хозяйка – испуганная, но невероятно благодарная", – рассказывают спасатели.
Напомним, ГСЧСовцы проводят рейды на водоемах, ведь лед уносит жизни украинцев. Только через 7 дней в Киевской области водолазы достали из ледяной воды четырех утопающих. Среди погибших на воде есть и дети.
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