Убийство на АЗС в Киеве: все детали жуткой стрельбы

Убийство на АЗС в Киеве. Вероятного убийцу задержали и объявили подозрение по четырем статьям. У мужчины нашли ружье, гранату и документы о непригодности к военной службе.

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Стрелка задержали

Вероятный стрелок, убивший мужчину на заправке в Киеве 18 сентября, был задержан. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве, завладении автомобилем, разбоях и хранении оружия. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры г. Киева 41-летнему киевлянину сообщено о подозрении в умышленном убийстве по корыстным мотивам, разбоях, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов (п. 6 ч. 2 ст. 1 ). ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст.

Как рассказала заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции Киева Анна Страшок погибший – местный житель 65-летний пенсионер.

"Он на несколько минут заехал на заправку и возвращался к своему автомобилю. К нему вплотную подошел неизвестный и произвел прицельный выстрел из ружья. После совершенного он забрал личные вещи убитого, ключи от транспортного средства — автомобиля Хонда "Аккорд". Сел в него и поехал ", – говорится в сообщении.

Страшок сообщила, что подозреваемого в убийстве задержали менее чем через 30 мин после начала спецоперации. Автомобиль погибшего мужчина припарковал возле гаража, находящегося в его пользовании, где стоял и его автомобиль. Более того, в автомобиле задержанного обнаружили ружье – вероятное орудие совершенного преступления.

Также там нашли сверток с порошкообразным веществом белого цвета, вероятно, наркотическим, но пока ожидается результат экспертизы. Во время обыска у подозреваемого дома изъяли корпус гранаты Ф-1 и пыл. Также у мужчины нашли документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета.

Известно, что подозреваемый 41-летний киевлянин. Мотивы своих действий мужчина объяснить не может, поскольку предположительно находится под действием неизвестных препаратов. У него взят анализ на содержание в организме наркотических или психотропных веществ.

"Пока он задержан в порядке ст. 208 КПКУ и находится в помещении Святошинского управления полиции. С ним происходят первоочередные следственные действия. Мужчина мотивы совершенного преступления не сообщает. Вообще он достаточно неадекватно ведет себя. Он прошел обследование в медучреждении, впрочем, говорить о находится ли он под действием алкоголя или наркотических веществ рано, поскольку мы ожидаем результаты этого исследования ", — указано в сообщении.

Какие версии рассматривает следствие

Следствием сейчас рассматривается две версии содеянного: это умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений или умышленное убийство, совершенное на почве внезапного конфликта. Мужчине уже сообщено о подозрении. Начато уголовное производство по ряду статей, в частности, умышленное убийство, совершенное по корыстным мотивам, незаконное завладение транспортным средством, разбой, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а также незаконное хранение наркотических веществ.

" Учитывая тяжесть совершенного преступления следователи будут просить заключение под стражей. Санкция наиболее тяжкого наказания — пожизненное лишение свободы ", — говорят в ЛОГА.

Что предшествовало

Напомню, что утром 18 сентября на одной из АЗС столицы злоумышленник расстрелял мужчину в упор и уехал с места преступления.

В Киеве была введена специальная полицейская операция и ориентированы все наряды полиции на поиск злоумышленника. В результате проведенных мероприятий спецназовцы полиции Киева разыскали и задержали подозреваемого.

Не единственная стрельба в столице

Однако, это не единственная стрельба, которая произошла в Киеве того времени. Вечером вторника, 17 сентября, в одном из районов были слышны выстрелы. На Софиевской Борщаговке произошла потасовка со стрельбой возле ресторана. Телеграмм-каналы сообщают о нескольких выстрелах, слышных в ходе разборок.

Впоследствии в полиции уточнили, что получили сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка вблизи одного из ресторанов проходит драка с участием группы лиц. По предварительным данным, между двумя компаниями отдыхающих произошел переросший в драку конфликт.

Напомним, под Киевом между компаниями отдыхающих поднялась потасовка со стрельбой.

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