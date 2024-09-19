Раненые на войне киевляне получат выплату от города: известна сумма

Город будет выплачивать защитникам и защитницам, получившим ранения на фронте, единоразовую помощь.

Киевсовет на заседании 19 сентября должен принять решение о предоставлении материальной помощи раненым на войне киевлянам в размере 45 тыс. грн.

Такой анонс сделал мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр указал, что Киевсовет должен принять решение о предоставлении материальной помощи раненым на войне киевлянам.

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"Город будет выплачивать защитникам и защитницам, которые получили ранения, защищая Украину, единоразовое пособие в сумме 45 000 грн. Я считаю, это важное решение и, убежден, все депутаты его поддержат", — написал Кличко в Сети.

Напомним, в декабре 2023 года Кличко сообщил, что мобилизованные киевляне получат поощрение в размере 30 тыс. грн.

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