Раненые на войне киевляне получат выплату от города: известна сумма

Город будет выплачивать защитникам и защитницам, получившим ранения на фронте, единоразовую помощь.
Киевсовет на заседании 19 сентября должен принять решение о предоставлении материальной помощи раненым на войне киевлянам в размере 45 тыс. грн.
Такой анонс сделал мэр Киева Виталий Кличко.
Мэр указал, что Киевсовет должен принять решение о предоставлении материальной помощи раненым на войне киевлянам.
"Город будет выплачивать защитникам и защитницам, которые получили ранения, защищая Украину, единоразовое пособие в сумме 45 000 грн. Я считаю, это важное решение и, убежден, все депутаты его поддержат", — написал Кличко в Сети.
Напомним, в декабре 2023 года Кличко сообщил, что мобилизованные киевляне получат поощрение в размере 30 тыс. грн.
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