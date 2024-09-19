В Киеве молодчики избили работника АЗС: детали инцидента и что с нападающими сейчас

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. А злоумышленникам теперь грозит до семи лет за решеткой.

Правоохранители сообщили о подозрении двум молодым людям, которые в минувшие выходные напали на работника АЗС в Подольском районе Киева.

Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент произошел, когда злоумышленники в возрасте 21 и 24 лет пришли ночью в магазин АЗС и потребовали у сотрудницы продать им алкоголь. Когда женщина отказала, мужчины вышли на улицу и во время внезапного конфликта напали на другого сотрудника станции.

Фигуранты стали бить мужчину ногами, ударили металлической палкой, из-за чего пострадавший потерял равновесие и упал на землю. В этот момент из кармана автозаправщика выпал его мобильный телефон, который злоумышленники разбили ногой и бросили в потерпевшего. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Правоохранители оперативно разыскали нападающих и доставили их в управление полиции. Нарушителями оказались двое местных жителей в возрасте 21 и 24 лет. Фигурантам сообщили о подозрениях в совершении преступления – "нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, совершенное группой лиц, с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".

Теперь злоумышленникам грозит до семи лет заключения.

Полиция объявила подозрения нападающим на работника АЗС в Киеве / Фото: Полиция Киева / Facebook

Полиция объявила подозрения нападающим на работника АЗС в Киеве / Фото: Полиция Киева / Facebook

Полиция объявила подозрения нападающим на работника АЗС в Киеве / Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, 18 сентября на АЗС в Святошинском районе Киева житель столицы застрелил мужчину. Стрельца задержали.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.