Убийство на АЗС в Киеве: что угрожает подозреваемому за совершенное преступление

Подозреваемому инкриминируют преступления по четырем статьям УКУ, что грозит ему пожизненным заключением.

Человеку, который убил водителя автомобиля на АЗС в Святошинском районе столицы инкриминируют умышленное убийство с корыстными мотивами, незаконное завладение транспортным средством, разбой и незаконное обращение с оружием.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева.

"Мотивы совершенного преступления устанавливаются. Следствие не исключает, что злоумышленник мог находиться под действием психотропных или наркотических веществ. Следователи ожидают результатов медицинского освидетельствования", — говорится в сообщении.

Следователи также передали в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, мужчина, совершивший убийство на АЗС в Киеве, пока не может объяснить мотивы своих действий. Подозреваемый, вероятно, находится под действием неизвестных препаратов.

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