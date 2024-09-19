СБУ объявила подозрение клирику монастыря УПЦ МП в Киеве: что он натворил (фото)

В ходе обысков в помещениях монастыря правоохранители обнаружили доказательства преступных действий клирика.

СБУ сообщила о подозрении клирику киевского монастыря УПЦ Московского патриархата, который оправдовал войну России против Украины.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали информационно-подрывную деятельность еще одного представителя УПЦ МП, действовавшего в пользу России. Это архимандрит одного из мужских монастырей в Киеве.

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По данным следствия, мужчина в соцсетях оправдывал российскую войну против Украины и распространял фейки об общественно-политической ситуации в государстве.

Во время обысков по месту нахождения клирика в помещениях монастыря УПЦ МП правоохранители обнаружили доказательства его преступных действий.

На основании собранных доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Наказание за такое преступление – пять лет заключения с конфискацией имущества.

Клирик киевского монастыря УПЦ МП/Фото: СБУ

Клирик киевского монастыря УПЦ МП/Фото: СБУ

Напомним, 18 сентября СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что сотрудники СБУ проводят обыски на территории Свято-Введенского мужского монастыря УПЦ МП в Киеве.

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