СБУ объявила подозрение клирику монастыря УПЦ МП в Киеве: что он натворил (фото)

В ходе обысков в помещениях монастыря правоохранители обнаружили доказательства преступных действий клирика.
СБУ сообщила о подозрении клирику киевского монастыря УПЦ Московского патриархата, который оправдовал войну России против Украины.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Сотрудники спецслужбы задокументировали информационно-подрывную деятельность еще одного представителя УПЦ МП, действовавшего в пользу России. Это архимандрит одного из мужских монастырей в Киеве.
По данным следствия, мужчина в соцсетях оправдывал российскую войну против Украины и распространял фейки об общественно-политической ситуации в государстве.
Во время обысков по месту нахождения клирика в помещениях монастыря УПЦ МП правоохранители обнаружили доказательства его преступных действий.
На основании собранных доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников.
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Наказание за такое преступление – пять лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, 18 сентября СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что сотрудники СБУ проводят обыски на территории Свято-Введенского мужского монастыря УПЦ МП в Киеве.
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