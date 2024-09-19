Вбивство на АЗС у Києві: усі деталі моторошної стрілянини

Вбивство на АЗС у Києві. Ймовірного вбивцю затримали та оголосили підозру за чотирма статтями. У чоловіка знайшли рушницю, гранату та документи про непридатність до військової служби.

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Стрілка затримали

Ймовірного стрілка, який вбив чоловіка на заправці в Києві 18 вересня, затримали. Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві, заволодінні автомобілем, розбої та зберіганні зброї. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва 41-річному киянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Як розповіла заступниця начальника відділу комунікацій Головного управлінні Національної поліції Києва Ганна Страшок загиблий – місцевий мешканець 65-річний пенсіонер.

"Він на декілька хвилин заїхав на заправку і повертався до своєї автівки. До нього впритул підійшов невідомий та здійснив прицільний постріл з рушниці. Після скоєного він забрав особисті речі вбитого, ключі від транспортного засобу – автівки Хонда "Акорд". Сів у неї та поїхав", - йдеться в повідомленні.

Страшок повідомила, що підозрюваного у вбивстві затримали менше, ніж за 30 хв після початку спецоперації. Автівку загиблого чоловік припаркував біля гаража, який перебуває у його користуванні, де стояв і його автомобіль. Ба більше, в автівці затриманого виявили рушницю – ймовірне знаряддя вчиненого злочину.

Також там знайшли пакунок з порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною, але поки очікується результат експертизи. Під час проведення обшуку у підозрюваного вдома вилучили корпус гранати Ф-1 та запал. Також у чоловіка знайшли документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку.

Відомо, що підозрюваний 41-річний киянин. Мотиви своїх дій чоловік пояснити не може, оскільки, ймовірно, перебуває під дією невідомих препаратів. У нього взято аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин.

"Наразі він затриманий в порядку ст. 208 КПКУ і перебуває у приміщенні Святошинського управління поліції. З ним відбуваються першочергові слідчі дії. Чоловік мотиви скоєного злочину не повідомляє. Взагалі він досить неадекватно поводиться. Він пройшов обслідування у медзакладі, втім наразі говорити про те, чи перебуває він під дією алкоголю чи наркотичних речовин, зарано, оскільки ми очікуємо результати цього дослідження", - вказано в повідомленні.

Які версії розглядає слідство

Слідством наразі розглядається дві версії скоєного: це умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів або умисне вбивство, скоєне на грунті раптового конфлікту. Чоловіку вже повідомлено про підозру. Розпочато кримінальне провадження за рядом статей, це зокрема, умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, незаконне заволодіння транспортним засобом, розбій, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також незаконне зберігання наркотичних речовин.

"Враховуючи тяжкість скоєного злочину слідчі проситимуть тримання під вартою. Санкція найбільш тяжкого покарання – довічне позбавлення волі", - кажуть в ЛОДА.

Що передувало

Нагадаю, що вранці 18 вересня на одній із АЗС столиці зловмисник розстріляв чоловіка впритул та поїхав з місця злочину.

У Києві було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі наряди поліції на пошук зловмисника. У результаті проведених заходів спецпризначенці поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного.

Не єдина стрілянина у столиці

Однак, це не єдина стрілянина, яка сталася у Києві тієї доби. Ввечері вівторка, 17 вересня, в одному з районів було чути постріли. На Софіївській Борщагівці сталась бійка зі стріляниною біля ресторану. Телеграм-канали повідомляють про декілька пострілів, які було чути в ході розбірок.

Згодом у поліції уточнили, що отримали повідомлення про те, що у селі Софіївська Борщагівка поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участі групи осіб. За попередніми даними, між двома компаніями відпочиваючих стався конфлікт, який переріс в бійку.

Нагадаємо, під Києвом між компаніями відпочивальників зчинилася бійка зі стріляниною.

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