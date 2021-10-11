Солнце заслепило глаза: в Киеве водитель сбил пешехода прямо на переходе (видео)

Причиной аварии стали несколько факторов: яркое солнце, ослепило глаза водителю, йог невнимательность, а также то, что пешеход не выходил, а перебегал дорогу.

В Киеве водитель сбил пешехода прямо на переходе.

ДТП произошло на 11 октября на Отрадном.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

Причиной аварии стали несколько факторов: яркое солнце, заслепившее глаза водителю, его невнимательность, а также то, что пешеход не переходил, а перебегал дорогу.

"Коварное солнце + перебегание пешехода + невнимательность водителя = сбит пешеход прямо на пешеходном переходе. Киев, Отрадный", — говорится в заметке под видео.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро понедельника, 11 октября, наблюдаются серьезные заторы.

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