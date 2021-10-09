В Киеве водитель-убийца 10-летнего ребенка, вышел на свободу: в прокуратуре объяснили причину

В Киеве водитель-убийца 10-летнего ребенка, вышел на свободу: в прокуратуре объяснили причину

По данным прокуратуры, перед тем, как Островского отпустили, у него увеличилось количество адвокатов.

В Киеве вышел из СИЗО водитель-убийца Кирилл Островский, поскольку судья не успела избрать ему меру пресечения в необходимый срок. Этому способствовали также действия его адвокатов.

Островский известен тем, что на бульваре Леси Украинки в 2018 году насмерть сбил 10-летнюю девочку и бежал от копов.

Об этом рассказала пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Киев. Newsroom" на телеканале "Киев".

Судьей по делу является Кристина Константинова.

По словам Максимец, в день судебного заседания адвокаты Островского объявили об отводе Константиновой. Она, сославшись на конец рабочего дня, не поставила дело Островского на автораспределение для передачи другому судье. Островского отпустили.

Константинова на следующий день после заседания ушла в отпуск на один день.

Печерский суд в отводе судьи Константиновой отказал, однако по состоянию на 8 октября она так и не рассмотрела ходатайство о продлении меры пресечения Островскому.

"Согласна относительно недопустимости такой ситуации (...) В ночь на 5 октября обвиняемый был освобожден из СИЗО, в связи с завершением срока содержания под стражей. Судье эти обстоятельства были известны. Считаем, что в понедельник можно было рассмотреть и отвод судьи, и рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения", — отметила Максимец.

Сейчас Островскому не избрана никакая мера пресечения.

По словам Максимец, перед тем, как Островского отпустили, у него увеличилось количество адвокатов.

"Мы надеялись, что в понедельник суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения. Зато вместо двух адвокатов появилось пятеро, которые начали заявлять отводы другим участникам судебного процесса. Прокурору, секретарю заседания, и во второй раз был заявлен отвод суда", — отметила Максимец.

Напомним, Кирилл Островский, 1995 года рождения, — бывший боксер, владелец и директор киевской фирмы Fit & Sweet. 25 июля 2018 он на пешеходном переходе на бульваре Леси Украинки сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с матерью на зеленый свет. Островский на своем Hummer проехал еще несколько десятков метров, пытаясь убежать. Водитель оказал сопротивление полиции при задержании. Кроме того, он отказался сдавать тест на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

Пострадавшая девочка умерла в карете скорой помощи.

Как сообщило издание "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, Островский — племянник криминального авторитета Александра Кириченко (известного как "Саша Оболонский").

С 2018 года Островскому каждые два месяца продлевали меру пресечения в виде содержания под стражей, однако приговор так и не был вынесен.

Справка: Кристина Константинова — судья Печерского райсуда, которая недавно отправляла под домашний арест активистов Филимонова и Ратушного после акции под ОПУ, а во время Революции Достоинства давала разрешение на обыски у Автомайдана. По данным ЦПК, она зарабатывает 1 млн грн в год. Ее муж — ГБРовец Анатолий Тарасюк, который недавно стал заместителем директора управления ГБР во Львове.

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