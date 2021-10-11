Сонце засліпило очі: у Києві водій збив пішохода просто на переході (відео)

Причиною аварії стали декілька чинників: яскраве сонце, що засліпило очі водію, йог неуважність, а також те, що пішохід не переходив, а перебігав дорогу.

У Києві водій збив пішохода просто на переході.

ДТП сталася на 11 жовтня на Відрадному.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

Причиною аварії стали декілька чинників: яскраве сонце, що засліпило очі водію, його неуважність, а також те, що пішохід не переходив, а перебігав дорогу.

"Підступне сонце + перебігання пішоходу + неуважність водія = збитий пішохід прямо на пішохідному переході. Київ, Відрадний", - йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок понеділка, 11 жовтня, спостерігаються серйозні затори.

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