В Киеве количество смертей от коронавируса превысило два десятка: статистика на 11 октября

В Киеве количество смертей от коронавируса превысило два десятка: статистика на 11 октября

Всего в столице подтверждено 240 256 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 11 октября в Киеве зафиксировано 213 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 107 случаев меньше, чем 10 октября (320 случаев коронавируса). Однако количество умерших за сутки составило 21.

Всего в столице подтверждено 240 256 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 222 683 человека ( 42 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 5 551 человек (21 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 137 997 случаев COVID-19 (72 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 128 496 человек ( 9 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 946 человек

Напомним, в Министерстве здравоохранения объяснили, при каких симптомах и в каком состоянии пациенту может понадобиться госпитализация.

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