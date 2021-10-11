В Киеве количество смертей от коронавируса превысило два десятка: статистика на 11 октября

Всего в столице подтверждено 240 256 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 11 октября в Киеве зафиксировано 213 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 107 случаев меньше, чем 10 октября (320 случаев коронавируса). Однако количество умерших за сутки составило 21.
Всего в столице подтверждено 240 256 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 222 683 человека (42 за сутки)
- умерли 5 551 человек (21 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 137 997 случаев COVID-19 (72 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 128 496 человек (9 за сутки)
- умерли 2 946 человек
Напомним, в Министерстве здравоохранения объяснили, при каких симптомах и в каком состоянии пациенту может понадобиться госпитализация.
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