В метро Киева парень с девушкой устроили опасную фотосессию: появилось видео

Молодые люди проехались между вагонами.

В метро Киева парень с девушкой устроили опасную фотосессию. Молодые люди проехались между вагонами.

Происшествие произошло в воскресенье, 10 октября, на красной ветке метрополитена между станциями "Гидропарк" и "Днепр".

Об этом сообщает Telegram канал KievMap.

Парочка решила сделать эффектные фото на красной ветке, поэтому парень фотографировал свою девушку на фоне Днепра, стоя между вагонами.

Очевидцы сняли на видео экстремальную фотосессию.

Напомним, в Киеве подростки курили в вагоне метро. Судя по видео и репликам их друзей, парни были навеселе.

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