В Киеве не хватает поваров: работодатели обещают высокую зарплату

Четверть предложений на сайтах поиска работы — повара.

В столице дефицит поваров: именно эта профессия возглавила список самых востребованных работников.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Результаты аналитики одной из платформ поиска работы свидетельствуют, что в сентябре им предлагали зарплаты на уровне руководителей туристических агентств — более 26 тыс. гривен. От общего количества вакансий поваров приходится четверть всех предложений.

Смежные профессии в ресторанной сфере также на пике популярности. Конкурс на эти работы в среднем два человека на место. Здесь наибольшим спросом пользуются персонал кухни, официанты и бармены.

Как сообщалось, официальные данные Государственной службы занятости Украины свидетельствуют, что самой популярной страной для трудоустройства среди украинский в 2020 году стал Кипр. Там в прошлом году официально трудоустроились более 12000 Украинский.

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