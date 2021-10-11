В Киеве не хватает поваров: работодатели обещают высокую зарплату

Четверть предложений на сайтах поиска работы — повара.
В столице дефицит поваров: именно эта профессия возглавила список самых востребованных работников.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Результаты аналитики одной из платформ поиска работы свидетельствуют, что в сентябре им предлагали зарплаты на уровне руководителей туристических агентств — более 26 тыс. гривен. От общего количества вакансий поваров приходится четверть всех предложений.
Смежные профессии в ресторанной сфере также на пике популярности. Конкурс на эти работы в среднем два человека на место. Здесь наибольшим спросом пользуются персонал кухни, официанты и бармены.
Как сообщалось, официальные данные Государственной службы занятости Украины свидетельствуют, что самой популярной страной для трудоустройства среди украинский в 2020 году стал Кипр. Там в прошлом году официально трудоустроились более 12000 Украинский.