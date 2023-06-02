Силы ПВО в Киеве сбили более 30 воздушных целей – КМВА

В ночь на пятницу, 2 июня, в Киеве сбили более 30 воздушных целей. Столица Украины подверглась комбинированной вражеской атаке — ракетами и дронами.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно — крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно с разных направлений Киев атакували БпЛА, по предварительным данным – "Shahed""

После отбоя тревоги в столичном Дарницком районе на дороге обнаружили тлеющие обломки ракеты. Также в Подольском районе в результате падения обломков произошло возгорание травяного настила. На местах работают спасатели, отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Оккупанты каждую ночь наносят удары по столице в течение последних 6 дней.

Ранее мы сообщали, что в российском Курске произошла "бавовна". Серия громких взрывов раздалась вблизи аэродрома.