РФ атаковала Киевщину "Шахедами": подробности от власти

В военной администрации сообщили о сбитых вражеских целях.

Российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками в ночь на 20 сентября.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

Во время атаки ударными дронами в Киевской области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

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"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", — отметили в ОВА.

В то же время в двух районах области в результате падения обломков сбитых целей загорелся травяной настил. Пожар уже ликвидирован.

Оперативные группы продолжают фиксировать последствия российской атаки.

Напомним, в ночь на 20 сентября Украину атаковали вражеские дроны. Взрывы раздавались в западных, северных, восточных и южных областях.

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