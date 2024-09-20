РФ атаковала Киевщину "Шахедами": подробности от власти

В военной администрации сообщили о сбитых вражеских целях.
Российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками в ночь на 20 сентября.
Об этом сообщила Киевская ОВА.
Во время атаки ударными дронами в Киевской области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", — отметили в ОВА.
В то же время в двух районах области в результате падения обломков сбитых целей загорелся травяной настил. Пожар уже ликвидирован.
Оперативные группы продолжают фиксировать последствия российской атаки.
Напомним, в ночь на 20 сентября Украину атаковали вражеские дроны. Взрывы раздавались в западных, северных, восточных и южных областях.
Читайте также:
- "Шахеды" атаковали Львовскую область: какие последствия
- Ночью в Ровенской области раздавались взрывы
- Российская армия атаковала Ивано-Франковскую область: что известно