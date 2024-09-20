В Киеве ухудшился воздух: город затянуло дымом, тяжело дышать (фото, видео)

Столица утром оказалась на третьем месте среди всех городов мира с самым загрязненным воздухом.
В Киеве ухудшилось состояние воздуха 20 сентября. Горожане сняли на фото и видео, как столицу затянуло густым дымом.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua и телеграм-каналы.
Как заявили ранее в КГГА, в Киеве зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Возможная причина временного ухудшения состояния воздуха – пожар в экосистеме Киевской области. В частности, возгорание фиксируют в Вышгородском районе.
Жители столицы жалуются на головные боли из-за того, что им буквально нечем дышать. Сообщают о мерзком запахе воздуха.
По данным сервиса IQair, утром Киев оказался на третьем месте среди городов с самым загрязненным воздухом. Так, уровень загрязнения воздуха превышает предельно допустимый в 12,5 раза. Украинскую столицу опережают только Багдад и Каир.
К слову, в Киеве 17 сентября был зафиксирован новый температурный рекорд. Так, температура воздуха опустилась до +16,7 градуса.
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