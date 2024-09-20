В Киеве ухудшился воздух: город затянуло дымом, тяжело дышать (фото, видео)

Столица утром оказалась на третьем месте среди всех городов мира с самым загрязненным воздухом.

В Киеве ухудшилось состояние воздуха 20 сентября. Горожане сняли на фото и видео, как столицу затянуло густым дымом.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua и телеграм-каналы.

Как заявили ранее в КГГА, в Киеве зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Возможная причина временного ухудшения состояния воздуха – пожар в экосистеме Киевской области. В частности, возгорание фиксируют в Вышгородском районе.

Жители столицы жалуются на головные боли из-за того, что им буквально нечем дышать. Сообщают о мерзком запахе воздуха.

Киев затянуло дымом/Скриншот с видео

Киев затянуло дымом/Фото: ТСН.ua

Киев затянуло дымом, людям тяжело дышать

По данным сервиса IQair, утром Киев оказался на третьем месте среди городов с самым загрязненным воздухом. Так, уровень загрязнения воздуха превышает предельно допустимый в 12,5 раза. Украинскую столицу опережают только Багдад и Каир.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве 20 сентября/Инфографика: IQair

Уровень загрязнения воздуха в Киеве и других городах Украины/Инфографика: IQair

К слову, в Киеве 17 сентября был зафиксирован новый температурный рекорд. Так, температура воздуха опустилась до +16,7 градуса.

Читайте также: