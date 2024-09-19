В Киевской области поезд раздавил 19-летнего парня

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства трагедии.
В Киевской области поезд насмерть сбил 19-летнего парня. Трагедия произошла на железнодорожном переезде в Вишневом Бучанского района.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Как отмечается, парень переходил железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора, когда его сбил поезд.
"Полицейские Бучанского районного управления предварительно установили, что погибший – 19-летний гражданин – переходил железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора", – говорится в сообщении.
От полученных травм местный житель скончался на месте.
Напомним, в Одесской области на перегоне между станциями "Мардаровка" и "Чубовка" на 15-летнюю девушку наехал грузовой поезд.
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